Manuel Luís Goucha já deu início às férias de verão e rumou até Alqueva onde tem passeado com o marido, Rui Oliveira. No Instagram, o apresentador já partilhou um vídeo que resume os primeiros momentos destes dias de descanso.

Inicialmente, o rosto da TVI aparece a conduzir um barco, referindo que está a deslocar-se para a Aldeia da Estrela, a primeira paragem no Alqueva.

Depois de ir a uma mercearia, esperou por uma padeira para comprar pão alentejano. Enquanto a mesma não chegava, o apresentador esteve à conversa com alguns populares, acabando por reclamar e lamentar todo o lixo que encontrou no cais.

"O problema é o lixo que as pessoas dos barcos lá deixam. É uma vergonha. A culpa não é vossa, é das pessoas. [...] Tem lá garrafas partidas e as pessoas não pensam, porque os cacos dos vidros caem para baixo e se alguém for ali nadar um dia qualquer corta-se", disse.

Mais à frente acabou por mostrar imagens da referida situação. "Era disto que eu estava a falar. Sacos cheios de lixo que resultam de refeições dos passageiros do barco, garrafas partidas... e acumula-se toda esta lixeira aqui no cais da aldeia da Estrela. Cais que também está partido e tem de ser arranjado, evidentemente. Mas há aqui umas escadas para que as pessoas possam contornem isto, possam ir à aldeia como nós fizemos, e deixam o lixo lá em cima porque há contentores do lixo à entrada da aldeia. É uma vergonha".

Mas as críticas não ficam por aqui. No entanto, desta vez foram os fãs que também não ficaram indiferentes a um pormenor durante o 'encontro' com a padeira. "Então a senhora pega no dinheiro.e depois no pão... não é higiénico", alertou um seguidor.

"A senhora padeira não tem luvas para tirar o pão. Tira o pão e vai mexer no dinheiro... Grande exemplo", lê-se ainda entre os muitos comentários.

