Mónica Jardim foi uma das convidadas do programa 'Você na TV', esta sexta-feira, 31 de julho, e durante um momento muito animado acabou por ser 'vítima' de uma provocação de Manuel Luís Goucha.

Na brincadeira, o apresentador disse à colega: "Sempre que cá vens tiram o teu namorado do estúdio porque? Gostava de apresentar o teu namorado. É o Delfim".

Surpreendida com as palavras de Goucha, Mónica respondeu: "Tu vais sem dentes para as férias".

"Mas és tu que me vais partir os dentes?", perguntou de seguida, entre risos, o apresentador.

Isabel Silva, que também estava presente neste momento, acrescentou: "Mas não é segredo".

