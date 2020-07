Mónica Jardim estreou-se, há duas semanas, no programa 'A Tarde É Sua', para substituir a colega Fátima Lopes, que esteve de férias. No entanto, não foi só na TVI que houve 'estreias'.

Também na SIC, Diana Chaves ficou pela primeira vez à frente do atual formato que ocupa as manhãs da estação, depois de Cristina Ferreira deixado o canal há precisamente uma semana, no dia 17 de julho. De referir que Diana não está sozinha, pois tem dividido o 'palco' com João Baião.

Ambas as apresentadoras destacaram-se no pequeno ecrã com diferentes visuais e, por isso, elegemos os mesmos na rubrica Look da Semana.

Veja na galeria e diga-nos: qual é o seu preferido?

Leia Também: Look da Semana: Os cinco visuais de Ana Marques no 'Alô Portugal'