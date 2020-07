Ana Marques foi quem esteve, esta semana, à frente do programa 'Alô Portugal', nas manhãs da SIC. Depois de ter estado de férias, a apresentadora regressou novamente aos estúdios e esteve sempre vestida pelo português Nuno Baltazar.

Maioritariamente com looks compostos por calças e blusas, foi assim que Ana Marques se apresentou aos telespectadores, com a exceção de quarta-feira, cuja escolha foi um vestido.

Visuais que foram agora destacados na rubrica Look da Semana. Veja na galeria algumas imagens que mostram as escolhas destes últimos cinco dias e diga-nos: de qual gosta mais?

