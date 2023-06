Joel Dias foi um dos grandes entrevistados de Manuel Luís Goucha no seu programa desta quinta-feira, 29 de junho. O jovem, que ficou conhecido depois de participar no programa 'Casamento Marcado' (tendo deixado a noiva no altar), não conseguiu conter as lágrimas ao falar da sua vida amorosa.

"Consegui finalmente ser eu próprio, consegui finalmente seguir o meu coração", faz saber, confessando que tinha "receio do amor".

"Gostava que acertasse logo na primeira e pronto", notou ainda.

Ao ouvir estas palavras, Goucha deixou um conselho: "Calma, Joel. Isto não é assim, a vida não é assim".

"Seja feliz e vá com calma. A vida vai colocar-lhe tudo à frente, esteja é atento. Se não estiver atento a esses sinais, então não vai lá", notou ainda.

Veja o momento.

