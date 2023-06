É um tema que promete marcar a atualidade dos próximos dias. Manuel Luís Goucha e Fernanda Câncio envolveram-se numa picardia que muitas reações já está a motivar. A polémica nasceu a partir de um texto de opinião publicado por Fernanda Câncio no Diário de Notícias, com o título: 'Goucha, telelixo e palmatória'.

Neste artigo, a jornalista recorda algumas entrevistas polémicas feitas por Goucha na TVI, que Fernanda Câncio considera terem servido para favorecer "a votação em candidatos e em ideários populistas".

A jornalista começa por lembrar a presença de Mário Machado no 'Você na TV', em 2019, sublinhando também o facto de este se tratar de "um criminoso nazi". Na altura, Goucha começou por referir que esta era "uma oportunidade de ouro para confrontar argumentos e ideias", embora depois tenha assumido que "uma conversa daquelas não cabe num programa magazinesco", pode ler-se no texto.

Fernanda Câncio considera que esta entrevista - e as justificações posteriormente dadas por Goucha para a realização da mesma - levam ao "branqueamento da realidade criminosa da pessoa Mário Machado", reforçando que o apresentador chegou a dizer que o convite havia sido feito por Bruno Caetano, um dos jornalistas do 'Você na TV'.

A jornalista recordou ainda o convite feito a Alexandre Frota, que integrou o governo de Jair Bolsonaro, e o facto de Suzana Garcia ter sido uma das comentadoras da 'Crónica Criminal' deste formato matutino. "Graças a esse discurso, e à rampa de lançamento proporcionada pela TVI e por Goucha, Garcia seria, segundo a própria, convidada pelo partido de extrema-direita para o representar nas eleições autárquicas de 2021, acabando por aceitar outro convite, o do PSD, para ser candidata à Amadora", escreve Fernanda Câncio.

"Começamos por constatar que o apresentador [Manuel Luís Goucha] continua, este tempo todo depois, a considerar que é profícuo e desejável "debater" com um criminoso nazi, e "numa conversa longa". Quiçá para lhe perguntarmos por que motivo considera que os brancos são superiores, ou que Hitler era uma pessoa incrível, ou por que passa a vida a incitar ao ódio e a ser apanhado com armas em casa. Tudo questões que o país anseia ver respondidas", acrescenta a jornalista, com ironia.

Por fim, Fernanda Câncio considera que Goucha "tem mais que obrigação de saber o que andou a promover e facilitar nos últimos anos". "Caso estivesse mesmo interessado no que diz preocupá-lo, deveria ter até já reparado na existência de estudos científicos que comprovam como o telelixo e o tabloidismo - que a estação onde trabalha tão afincadamente pratica - favorecem a votação em candidatos e em ideários populistas. Mas isso já era pedir de mais, não era?", conclui.

Manuel Luís Goucha, numa curta resposta a tudo isto, partilhou o título do artigo de opinião no Instagram e na legenda lembrou a relação amorosa que Fernanda Câncio manteve com José Sócrates. "Ah! Já sei, é a ex-namorada de Sócrates! Afinal devo ter alguma importância", rematou o apresentador.

Vale lembrar que este artigo de opinião de Fernanda Câncio é publicado numa altura em que Goucha tem sido duramente criticado pela entrevista feita a Cláudio Viana. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' assumiu nessa conversa ter agredido a ex-companheira e garantiu que não se arrepende.

Leia Também: "Estou grata, mesmo a um cancro. E não o digo porque fica bem"