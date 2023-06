Virgínia López conversou com Manuel Luís Goucha sobre o o cancro da mama que lhe foi diagnosticado no início do ano.

"Estou grata mesmo a um cancro. E não o digo porque fica bem na fotografia. Não, não", assegurou Virgínia López esta quarta-feira, 28 de junho, numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha. "É aquela frase da enfermeira, é uma oportunidade para fazer diferente. É uma segunda oportunidade e para nós fazermos diferente está na nossa mão", explicou. Esta foi a primeira vez que Virgínia López falou sobre o cancro da mama com o qual foi diagnosticada no início do ano. "Para mim a luta não é quantos anos vou viver, é todos os dias quando me deito perceber se estaria feliz e tranquila, alinhada aos meus valor, coerente comigo se hoje fosse o último dia da minha vida", completou a escritora, que recentemente participou no 'Big Brother Famosos 2'. Leia Também: Virgínia Lopez fala pela primeira vez sobre diagnóstico de cancro da mama