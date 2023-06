Virgínia Lopez, escritora espanhola que se tornou conhecida do público após ter participado no reality show 'Big Brother Famosos 2', falará pela primeira vez sobre o seu diagnóstico de cancro da mama.

A novidade foi confirmada na página oficial de Instagram do programa de Manuel Luís Goucha.

"Virginia López, a escritora espanhola que participou no 'Big Brother Famosos', fala pela 1.ª vez sobre o cancro da mama que enfrenta desde o início do ano. Uma conversa com as emoções à flor da pele a não perder, em exclusivo, esta tarde!", lê-se na partilha de promoção à conversa.

