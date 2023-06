A emissão deste sábado de 'Casamento Marcado' deu toda a atenção à boda de Joel e Patrícia, o casal mais jovem do programa. No entanto, as coisas não correram como era esperado.

Joel, já no altar, acabou por decidir não casar com Patrícia, alegando o facto de ainda não se sentir apaixonado.

"Estar aqui hoje neste altar só faz sentido contigo, sabes o quão importante é o casamento para mim. Sabes também que entrei nesta aventura para me apaixonar e encontrar a pessoa com quem quero viver o resto da minha vida", começou por dizer o fotógrafo.

"Sinto que ainda temos muito para descobrir um do outro e que precisamos de nos conhecer melhor. Gosto muito de ti, mas ainda não consigo dizer que estou apaixonado. Espero que compreendas a minha parte porque sei que o que estou a sentir é mútuo. Agradeço a todos por terem vindo, mas a melhor opção, para ninguém sair magoado, é dizermos que não", rematou Joel, para surpresa de todos os convidados e, também, da própria noiva.

Mais tarde, Patrícia fez notar que a situação foi "constrangedora" e apontou falta de coerência a Joel.

Nas redes sociais da TVI, onde este momento já foi partilhado, é possível ler várias críticas a Joel. "Gaiato", "palhaçada", "este rapaz não sabe o que quer" e "isto foi muito mau" são apenas alguns exemplos.

Veja abaixo o vídeo do momento. Na galeria pode encontrar as fotografias da polémica cerimónia.

Leia Também: Fernando Rodrigues: "Fui criticado por abandonar uma mulher grávida"