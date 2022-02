António Teixeira, o famoso antigo inspetor da Polícia Judiciária que se tornou uma presença assídua nos programas de daytime da televisão nacional, foi entrevistado no programa 'Goucha' desta terça-feira. Uma conversa dominada por emoções que terminou com um gesto simbólico do anfitrião, Manuel Luís Goucha.

O apresentador expressou publicamente a sua admiração pelo ex-inspetor e quis brindá-lo com um presente especial.

"Das coisas melhores que me aconteceram foi o António. [...] Gostei muito de conversar consigo porque é uma das pessoas que sempre me acrescentou e por isso mesmo tenho uma prenda para si que eu trouxe de minha casa, eram meus, nunca os usei, são para si", disse.

E ao abrir a caixa António Teixeira deparou-se com sete lenços com padrões coloridos.

"Sempre me meti consigo por causa dos lenços. Esses nunca os usei. Tenho muitos e decidi escolher sete dos mais bonitos, dos que eu usaria", explicou Goucha.

"Claramente que é preciso conhecer-me para se saber que gosto de lenços", respondeu António Teixeira, sensibilizado com o gesto.

Veja o momento abaixo.

