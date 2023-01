Manuel Luís Goucha foi um dos grandes convidados da segunda emissão de 'É de Casa', o novo programa dos domingos de manhã da TVI, apresentado por Iva Domingues. Durante a conversa, o comunicador foi surpreendido por Maria Cerqueira Gomes, com quem durante menos de um ano apresentou o 'Você na TV'.

Os primeiros meses deste programa, reconstruído após a saída de Cristina Ferreira da TVI foram lembrados por ambos, com Goucha a fazer uma confissão, quando questionado sobre a forma como tratou Maria nos primeiros tempos desta dupla.

"Não a tratei mal mas descurei-a um bocadinho. Foi muito complicado, foi horrível. Os primeiros 6 meses foram horríveis", desabafou.

Maria Cerqueira Gomes, de seguida, acrescentou: "Nós não estávamos a ver o que vinha aí. Portanto fomos andando e, a certa altura, estávamos no meio do furacão. Como ainda não tínhamos confiança, não nos agarrámos um ao outro. Pior, eu estava num processo em que a minha relação não estava bem. Foi tudo muito difícil".

Goucha, por fim, diz que as "pazes" foram feitas no 'Uma Canção Para Ti', programa que apresentaram no passado verão. "Funcionou lindamente. Fomos felicíssimos", fez notar.

