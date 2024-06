Manuel Luís Goucha partilhou esta sexta-feira, dia 26, um vídeo na sua página de Instagram no qual revela que votou antecipadamente para as eleições Europeias.

"Cada vez mais precisamos de uma Europa coesa e forte para enfrentar os desafios que tem pela frente", sublinha, alertando para o "crescimento dos extremismo" e para a guerra da Ucrânia.

Neste vídeo, o apresentador revela que votou na Aliança Democrática, neste caso, no candidato Sebastião Bugalho.

A este não poupou elogios: "Alguém que eu acompanho com muito agrado, com muito apreço há já alguns anos, enquanto jornalista, analista e comentador político. Sei-o muito bem preparado, admiro a sua capacidade e raciocínio, o seu poder arguto e eficaz de argumentação. É um jovem que pensa pela própria cabeça, um jovem livre, confio nele para ser a minha voz no Parlamento Europeu".

Por fim, apelou: "Vote. Vote em consciência. Vote em quem acredita. Mas não deixe de votar no próximo domingo".

Veja o vídeo na galeria.