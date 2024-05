Na sequência da acusação de violência doméstica de José Castelo Branco com Betty Grafstein, muitas têm sido as perguntas que têm surgido e uma delas prende-se com a herança - avultada - da designer de joias.

José e Betty casaram-se no regime de separação de bens, mas parece que o socialite tem, ainda assim, direito a parte da herança da companheira, conforme esclareceu Goucha na tarde desta segunda-feira, dia 6 de maio, no final da entrevista a Abel Dias, amigo de Betty.

"A Betty e o José Castelo Branco são casados com separação de bens. A lei obriga a isso a partir do momento em que tenhamos 60 anos ou mais, mas não deixamos de ser herdeiros do nosso marido ou da nossa mulher. O regime de separação de bens vale para o divórcio, isto é para prevenir casos de verdadeiro 'golpe do bau', em que pessoas casariam com outras mais velhas e depois divorciavam-se e levavam metade", começou por dizer Goucha, desfazendo assim a curiosidade de várias pessoas.

"O Castelo Branco é herdeiro da Betty, o que a Betty pode fazer é um testamento e eliminar parte das coisas através do testamento e doações em vida", acrescentou ainda o apresentador.

Vale lembrar que Castelo Branco, já amanhã, irá dar a primeira entrevista presencial depois de conhecida a acusação.

