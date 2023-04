Durante muito tempo, Manuel Luís Goucha e Teresa Guilherme foram amigos inseparáveis e uma dupla de grande sucesso em televisão. Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes.

Durante a presença de Teresa Guilherme no 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, ficou no ar a ideia de que existia alguma mágoa sentida pela apresentadora em relação ao antigo colega e amigo.

Agora, no mesmo programa, Goucha falou sobre esta polémica e sublinhou o carinho que ainda sente por Teresa.

"Tenho ternura pela Teresa Guilherme. Ela agora é comentadora de um programa onde está uma outra figura que me está muito diretamente ligada [o marido, Rui Oliveira]. Tenho visto e tenho ficado muito contente por sabê-la divertida. A Teresa faz parte do meu passado, um passado de uma amizade que implicava ir todos os sábados almoçar à Biscaia", começou por dizer.

"Para mim, a Teresa tem sempre esta memória associada, pela qual eu sou grato. Continuo a ter imensa ternura pela Teresa Guilherme. Acho que a relação se beliscou na altura em que aceitei o convite para apresentar um reality show, a 'Casa dos Segredos'. Não da minha parte, mas da parte dela", concretizou Goucha.

Ora ouça:

