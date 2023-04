Manuel Luís Goucha não ficou indiferente a uma homenagem que lhe foi feita por Joana Marques durante as férias na Bahia, Brasil.

Na sua página de Instagram, a conhecida comediante e radialista da Renascença, autora do podcast 'Extremamente Desagradável', partilhou uma fotografia na qual surge com uma t-shirt com a imagem do apresentador, enquanto que o marido, Daniel Leitão, homenageia Fernando Mendes.

"Atingi o Everest. Que mais posso desejar?", questionou o comunicador da TVI.

Tânia Ribas de Oliveira, por seu turno, comentou: "Anseio por um dia estar na tua t-shirt!!!!".

Já Rui Oliveira Nunes, marido de Goucha, escreveu: "A próxima tem de ter também a minha…".

Ora veja:



© Instagram - Joana Marques