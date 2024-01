Pedro Soá deixou no Instagram diversas partilhas polémicas nas últimas horas, ao ponto de terem sido esclarecidas no 'Dois às 10', por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, algumas das coisas que foram ditas. Goucha, no entanto, opta por manter-se num lugar neutro.

Tanto que o apresentador, na tarde de ontem, dia 11 de janeiro, decidiu enviar uma mensagem ao empresário, confrontando-o com o facto de este ter dito que, para si, a TVI tinha morrido.

"Eu também morri para si? Abraço forte", escreveu Goucha, com Soá a responder da seguinte forma: "Manuel Luís será sempre maior que qualquer canal! Intocável e único. Terá sempre o meu maior respeito. Abraço".

Por fim, Goucha fez notar que estava "a brincar" e que sabe que existe carinho entre os dois. Veja abaixo as partilhas em causa.



© Instagram/Pedro Soá



© Instagram/Pedro Soá

Leia Também: Pedro Soá ataca TVI: "Prometeram muito e ofereceram-me pouco"