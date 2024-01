Pedro Soá voltou a usar as redes sociais para 'lançar farpas' à TVI e ao 'Big Brother', e também para agradecer o apoio dos fãs.

"Uma vez que te tratam como uma opção, mostre quantas você tem. Obrigado a todos pelo 'surreal' apoio, e força! Foi para e por vocês que entrei em mais uma aventura. Infelizmente, só posso controlar o que digo e faço. Prometeram muito e ofereceram-me pouco…!", começou por escrever numa publicação feita no Instagram na noite desta quinta-feira, dia 11 de janeiro.

"Não sou 'striper', não promovo 'Onlyfans', não vou para reality’s arranjar engates e lavar roupa suja. Não fui de ferias nem tratar do 'físico'. Não pedi mundos e fundos e nem exigi nada. Simplesmente que me dessem condições para jogar, para fazer o meu trabalho e não me 'prejudicarem' como aconteceu" continuou o ex-participante do programa.

"Felizmente as pessoas não são burras e perceberam a manipulação, o degredo e tudo o que este Desafio Final é, vai ser e será até ao fim… Uma feira de vaidades!", concluiu.

De recordar que Pedro Soá foi o primeiro expulso desta edição do 'Big Brother - Desafio Final', ao fim de 48h de programa, numa expulsão que apanhou todos de surpresa.

