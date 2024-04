Manuel Luís Goucha esteve na tarde desta segunda-feira, dia 8 de abril, no lançamento do mais recente livro de Bárbara Guimarães, 'Tempestade Perfeita'.

No evento teve oportunidade de encontrar alguns amigos que trabalham noutras estações, como é o caso de Júlia Pinheiro ou João Baião, que posaram sorridentes com o apresentador para algumas fotografias.

"Esta tarde no lançamento do livro de Bárbara Guimarães, 'Tempestade Perfeita'. Um sopro de vida no dizer da própria. A luta face às tormentas. Foi a oportunidade de estar com pessoas de quem gosto, respeito e admiro. Para além da Bárbara, Inês Serra Lopes, Rodrigo Guedes de Carvalho, senhor das palavras, Teresa Dimas, João Baião, Silvia Rizzo e a minha Júlia", escreveu Manuel Luís Goucha na legenda das fotografias.