Manuel Luís Goucha partilhou na sua conta de Instagram um vídeo que mostra a reação de uma fã a uma mensagem de aniversário que recebeu do apresentador.

Visivelmente sensibilizado, o comunicador escreveu na legenda da publicação:

"Custa tão pouco fazer uma pessoa feliz! Pediram-me um vídeo a parabenizar a Alexandra, pelos seus 50 anos e por ser minha fã. Não recuso mimo a quem gosta de mim, por isso imediatamente acedi ao pedido com todo o gosto", começa por dizer.

"Enviaram-me hoje o vídeo da reação à surpresa. Como se pode fazer feliz uma pessoa com tão pouco, não chega a um minuto do meu tempo. Percebem agora por me são indiferentes os outros, os que só sabem vomitar ódio e raiva?", questiona.



"Que tenha o melhor da vida Alexandra e tal como lhe disse no vídeo só espero não desiludi-la. Obrigado. São pessoas como a Alexandra que me fazem acreditar que estou certo no caminho", completou.

