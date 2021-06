Herman José esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, momento no qual acabou por recordar como era o apresentador no início de carreira e as suas expectativas quanto ao sucesso que viria a ter.

"Tenho em relação a ti um privilégio que mais ninguém tem: conheço-te desde sempre e conheço a tua vida por dentro porque éramos vizinhos de casa", começa por dizer.

"Se me permites ser completamente sincero, olhava para ti e pensava: este tipo é super concentrado, é um grande cozinheiro, é um homem que lê, que se preocupa em escrever bem, mas eu duvido que este rapaz chegue a qualquer sítio. Porque o mundo é muito concorrencial, ele é tímido, não eras muito sociável", lembra

"De repente daquela crisálida sai aquela borboleta", completa, notando assim o enorme progresso do amigo.

