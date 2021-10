"Esta relação continua a ser o lugar onde o meu coração quer viver": foi desta maneira que Manuel Luís Goucha começou por definir o seu relacionamento de longa data com Rui Oliveira Nunes, no âmbito de um desafio lançado pela HBO.

"Defino-te como uma pessoa sociável, bem humorada e descontraída. Eu tenho um lado mais formal", disse o apresentador.

Por seu turno, Rui acrescentou: "É uma pessoa focada no trabalho, generosa, muito tímida em relação aos outros. (...) Há coisas que me eninas, isso acrescenta muito em todas as áreas".

Questionados sobre o 'segredo' para ter uma relação bem sucedida, o apresentador afirmou: "Acho que é o respeito pela personalidade do outro. É respeitar o outro pelas suas características, diferenças, o espaço do outro. Há eu, tu e depois há o nós enquanto casal".

