Manuel Luís Goucha apanhou pela primeira vez o autocarro - da produção do seu programa - para ir trabalhar. O momento foi registado pelo apresentador na sua conta de Instagram.

Um dos pormenores mais engraçados e que o próprio apresentador destacou foi o facto de "fazer pandã" com o autocarro, devido ao seu fato amarelo.

No início da gravação, Goucha nota: "Todos os dias, a minha equipa, ou parte, vai para Bucelas aqui no autocarro. Hoje, pela primeira vez, vou com a equipa no autocarro, portanto vamos embora".

Veja o momento.

