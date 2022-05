Zé Lopes marcou presença no diário do 'Big Brother - Desafio Final' desta terça-feira e registou a ocasião nas redes sociais com uma fotografia em que aparece ao lado de Mafalda Castro.

Na legenda, o comentador o reality show afirmou que imagina que esta dupla venha a conquistar o coração do público no futuro.

"A duplinha de milhões, também conhecida por muitos (cerca de duas pessoas) por Cristina e Goucha do futuro. Gosto tanto da minha Mafalda Castro. Gosto de coração", escreveu.

