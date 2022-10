O apresentador da TVI marcou presença no evento do canal concorrente, uma vez que estava nomeado na categoria de Personalidade do Ano em Entretenimento.

Manuel Luís Goucha foi um dos convidados de destaque da gala dos Globos de Ouro, que aconteceu ontem, 2 de outubro, no Coliseu dos Recreios. O apresentador, em conversa com os jornalistas, mostrou-se feliz com o programa em nome próprio que conduz na TVI e não pensa, para já, na reforma. "Eu nunca disse que me reformava, o que disse é que queria abrandar o ritmo do diário, que gostaria de fazer [programas] semanais, mas parece-me que não vai acontecer", notou. Questionado sobre quando poderá acontecer esta diminuição da presença em antena, o apresentador explicou: "Podem ser dois [anos], mas ainda vou decidir isso porque estamos em outubro e só será decidido em dezembro [altura em que o seu contrato termina]. Faltam três meses e em três meses muita coisa acontece em televisão". Goucha garantiu também que vive, atualmente, os seus "melhores anos em televisão", dado que tem "tempo" para conversar com os convidados. "Era uma coisa que me acusavam, que não escutava ninguém, agora não podem", atirou. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram