Estreou mais uma temporada do concurso 'Got Talent Portugal' na RTP1 e a verdade é que emoções não faltaram no programa. Rodrigo Aleixo, de 11 anos, foi um dos concorrentes que conquistou o coração dos jurados com a sua voz doce e pronúncia alentejano. Não ficando indiferente ao talento do menino, Cuca Roseta decidiu presenteá-lo com o tão desejado botão dourado que dá acesso direto à Grande Final.

Recorde-se que o concurso veio a substituir o 'The Voice Kids' e é apresentado por Sílvia Alberto.

Para além da fadista, do grupo de jurados fazem parte Manuel Moura dos Santos, Sofia Escobar e Pedro Tochas.

Veja o momento no vídeo de seguida.

