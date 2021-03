Agir, como é conhecido Bernardo Carvalho, está de parabéns esta quinta-feira pelas 33 primaveras. Data que foi assinalada por várias caras conhecidas, nomeadamente pela cantora Bárbara Bandeira.

A artista não poupou o amigo a elogios numa mensagem carinhosa que acompanhou uma sequência de fotografias de ambos.

"Às vezes gostava que te visses aos meus olhos. Gostava que entendesses o porquê de não ser exagero nenhum dizer que és das maiores inspirações da minha vida. És porto seguro, és uma tempestade gigante quando te dá na cabeça, és amor, és irmão, és tudo isso e tanto mais do que te consigo explicar. Hoje fazes anos e tocaste saxofone para mim, que maravilha. Adoro-te muito mais do que te digo e tão menos do que tu pensas... Parabéns meu Benny", escreveu.

Leia Também: Agir está de parabéns. A mensagem carinhosa da mãe 'babada'