A semana de Selena Gomez começou com a celebração do seu aniversário, tendo recebido uma carinhosa mensagem pública do namorado, mas não foi o único a parabenizar a cantora.

Depois de todo o carinho que recebeu neste dia especial, a artista recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento.

"Muito obrigada pelos vossos desejos de aniversário! Sou muito grata", escreveu, tendo mostrado ainda uma fotografia da 'festa'. Veja na galeria.

Dias depois, a cantora recorreu de novo ao Instagram para publicar um conjunto de carinhosas imagens em que aparece com o namorado, Benny Blanco, e 'declarou-se' ao companheiro. "Obrigada por partilhares a tua vida comigo hoje e todos os dias", disse.

