Isabel Figueira também partilhou no Instagram uma reflexão dos últimos 12 meses. "Que ano! Muito grata por algumas coisas, a maior parte das que me aconteceram neste ano atípico para muitos, mas ainda sem perceber porque acontece tantas outras... deixei de tentar perceber e pensei mesmo que as pessoas aprendiam e melhoravam com isto tudo que nos aconteceu", começou por escrever na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 31 de dezembro.

Uma mensagem que conta ainda com a partilha dos seus desejos para o próximo ano. "Gostava mesmo que o amor pelo próximo fosse a palavra chave deste 2021... Precisamos disso e vamos precisar muito neste novo ano", disse.

Na mesma publicação, mostra-se também "grata pelo caminho profissional que tenho feito e fez este ano".

"'Amar Demais' marca-me para o resto da minha vida em todos os sentidos. Acabo este ano muito cansada mas muito grata", acrescentou, referindo-se à novela da TVI, onde dá vida a Estela.

"Quero desejar Um feliz Ano Novo para todos com muito amor e esperança que tudo vai dar certo...Um feliz dia e obrigada a vocês que estão sempre aqui com o vosso carinho", concluiu.

