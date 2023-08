Gonçalo Ramos deixou os benfiquistas de lágrimas nos olhos ao confirmar a sua saída do clube encarnado na tarde desta segunda-feira, dia 7 de agosto. O novo avançado do PSG, no entanto, não seguirá sozinho para a capital francesa.

Em Paris também já está Margarida Amaral Domingues, a namorada de Gonçalo, que ao final da tarde deu a entender aos seguidores que, também ela, deixará Lisboa e passará a viver em Paris.

"Lisboa, casa. És tão minha e eu sou tão tua", escreveu Margarida na legenda de várias fotografias da cidade das sete colinas.

Nas stories, a repórter da Sport TV mostrou-se perto da Torre Eiffel, confirmando assim que se encontra ao lado da sua 'cara-metade'.



© Instagram/Margarida Amaral Domingues

Por fim, partilhando a primeira fotografia de Gonçalo Ramos no PSG, Margarida escreveu: "A nossa nova casa". Desta forma, a jovem comunicadora confirma que deixará a vida em Portugal para passar a viver em França.



© Instagram/Margarida Amaral Domingues

