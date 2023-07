Desde que foi tornado público o namoro de Margarida Amaral Domingues com Gonçalo Ramos, a repórter da Sport TV ganhou uma popularidade que, até ao momento, ainda não tinha.

A jovem comunicadora tem acompanhado de perto o namorado, principalmente nos últimos dias, altura em que o Benfica tem estado a estagiar no Algarve.

Depois de ter aceitado tirar fotografias com vários adeptos do clube encarnado que se encontravam no Estádio do Algarve, para assistir à partida do Benfica frente ao Al Nassr, Margarida partilhou no Instagram uma mensagem que recebeu de uma adepta do emblema rival: Sporting.

"Sou do Sporting mas gosto imenso de acompanhar-te. Espero um dia poder tirar uma foto contigo", escreveu esta seguidora, como poderá ver abaixo.



© Instagram/Margarida Amaral Domingues

