A disputa final do 'Big Brother - Desafio Final' foi entre Gonçalo Quinaz e Bruna Gomes, mas quem levou o prémio para casa foi a concorrente brasileira.

Entretanto, horas depois de sair da casa mais vigiada do país, o ex-futebolista quebrou o silêncio e partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram.

"Estou de regresso ao mundo real. Só hoje e agora de manhã é que peguei no telemóvel", começou por dizer, anunciando de seguida a sua presença no 'Dois às 10', da TVI.

"Uma vez mais e de uma forma rápida, agradecer todo o apoio e dizer que estou muito feliz com o meu segundo lugar. Uma vez mais, dar os parabéns à Bruna e mandar-lhe um beijinho muito grande", acrescentou.

"Vou, certamente, ter a oportunidade e tirar um bom tempo do meu dia para poder interagir com todos vocês, poder responder a todas as perguntas, poder tentar agradecer pessoalmente a cada um de vocês por todo o apoio. Muito obrigado por me terem ajudado a conquistar este honroso segundo lugar que me deixa muito feliz e orgulhoso", completou.

