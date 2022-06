Os finalistas de 'Big Brother - Desafio Final' receberam esta quinta-feira na casa da Malveira a visita de Zé Lopes. O repórter foi recebido com entusiasmo pelos participantes do reality show, mas acabou por ouvir de Gonçalo Quinaz um comentário que os espetadores do formato consideraram inapropriado.

O grupo conversava sobre o que seria o jantar quando o antigo jogador de futebol atirou: "É piça, hoje".

"Nem lhe vou dar resposta", reagiu Zé Lopes à brincadeira brejeira de Gonçalo Quinaz.

As imagens que registaram o momento estão agora em destaque nas redes sociais, surgindo acompanhadas de duras críticas.

