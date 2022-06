Depois da visita de Cristina Ferreira, Fanny Rodrigues e Zé Lopes, esta sexta-feira, 3 de junho, os concorrentes de 'Big Brother - Desafio Final' voltam a receber um convidado na casa mais vigiada do país.

"Hoje, Mafalda Castro surpreende os concorrentes na casa da Malveira", anuncia a TVI nas redes sociais.

A apresentadora do segmento da tarde do formato tem encontro marcado com Bruna Gomes, Pedro Guedes, Gonçalo Quinaz e Francisco Macau às 18h00.

