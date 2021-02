Sofia Sousa continua zangada com Gonçalo Quinaz devido à falta de atenção que o amigo lhe dá, e o tema voltou a ser debatido numa discussão lançada na tarde desta quarta-feira na casa do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Atacado por Sofia que o acusou de não ter estado presente num dos momentos em que esta mais precisou, Quinaz defendeu-se e afirmou: "Quem me conhece sabe que jamais eu iria fazer isto com maldade", aponta, referindo-se ao facto de ter dito a Sofia que ia buscar um casaco, quando esta chorava no jardim, e não ter voltado por ter adormecido no quarto.

O antigo jogador de futebol alega que é Sofia quem se tem afastado dele desde a entrada de Jéssica Nogueira na casa e sobre as críticas constantes de que tem sido alvo atira: "Estou de consciência tranquila. Uma amizade não é passar 20 horas com a pessoa, é quando for preciso o amigo estar lá".

"Criou-se aqui algo que é surreal, isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto é a maior estupidez que eu alguma vez ouvi", completa.

Veja aqui as declarações de Gonçalo Quinaz.

