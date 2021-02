Pedro Crispim chamou "Carlão" a Sofia Sousa quando no 'Extra' de 'Big Brother - Duplo Impacto' comentavam os looks dos concorrentes na gala do último domingo.

O comentário caiu mal aos seguidores e foi considerado de caráter preconceituoso.

Perante as duras críticas de que foi alvo e depois de também o comentador ter condenado comentários semelhantes, Crispim decidiu pedir desculpa publicamente pelas suas declarações.

"Às vezes um brincadeira atabalhoada pode continuar a alimentar algumas ideias que são erradas. Obviamente, existe uma diferença entre um drag name, um nome artístico, e uma questão de identidade de gênero", começa por justificar.

"Aqui, no meio da brincadeira, isso ficou colocado na Bimby e não tem de ser colocado. Não quis, de todo, ferir suscetibilidades e se isso aconteceu peço desculpa", completou, assumindo que as suas palavras podem ter ferido os fãs e familiares da concorrente.

