Gonçalo Diniz completou 51 anos no domingo, dia 28 de maio, e comemorou a data com a família e amigos, tendo mostrado algumas imagens na sua página de Instagram.

"E assim se passou mais uma data festiva. Já lá vão 51! Que venham mais 51 com muita saúde", começou por escrever na legenda das imagens.

"Agradeço a todos os meus queridos amigos por estarem sempre presente e pelas tão calorosas mensagens que recebi. Obrigado meu querido pai, Macário Diniz, por estar sempre aqui do lado (o homem tem 84 anos e foi ao 2001)", acrescentou.

"Amo a vida intrinsecamente e vivo cada momento como se fosse o último. Amei o meu bolo (mega travesseiro gigante como eu). Obrigado, obrigado e obrigado", completou.

De referir que a festa foi realizada no clube noturno e de dança 2001, situado no Autódromo do Estoril, Alcabideche.

