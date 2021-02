O piloto Filipe Albuquerque esteve esta quarta-feira na emissão especial 'Estamos Aqui Por Si', da TVI, para recordar o seu percurso e história de vida em conversa com Manuel Luís Goucha.

A ocasião levou o piloto a agradecer a Manuel Luís Goucha pelo facto de ter 'salvo' a sua atual esposa quando esta era apenas uma criança.

Joana tinha dois anos quando se perdeu da família na praia de Armação de Pêra. Depois de algumas buscas, foi encontrada pela mãe ao colo de um senhor.

"Quem vai ficar agora a chorar sou eu", começou por dizer Goucha ao ouvir a história e recordar que era ele o homem quem segurava Joana no colo.

A mãe de Joana apenas percebeu que era Goucha o homem que lhe tinha devolvido a filha quando em casa se deparou com a capa do primeiro livro de receitas do apresentador.

"Bela história, estou aqui de coração quentinho", reagiu o rosto da TVI ao lembrar este episódio, que aconteceu precisamente na única vez em que o Goucha esteve em Armação de Pêra.

