Famosa pelo seu papel como a mãe feminista Winifred Banks em 'Mary Poppins', Glynis Johns morreu esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, aos 100 anos, de causas naturais. Encontrava-se numa casa de repouso em West Hollywood, segundo avançou o seu empresário Mitch Clem ao The Hollywood Reporter.

Os dois últimos filmes da atriz foram 'While You Were Sleeping' e 'Superstar' e venceu um Tony pelo papel em 'A Little Night Music'.

Recentemente, em outubro, quando completou 100 anos, foi questionada pela KABC-TV, sobre como era chegar a essa idade e respondeu apenas que, para si, "não fazia nenhuma diferença". "Eu pareço bem em todas as idades", acrescentou.

Glynis alcançou a fama na década de 1940 e foi considerada uma das últimas grandes estrelas da Era de Ouro de Hollywood.

Estreou-se no grande ecrã em 1938 e somou mais de 60 participações em filmes ao longo da sua carreira, sendo o papel que desempenhou em 'Mary Poppins' de 1964, o mais emblemático.

