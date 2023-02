Gisele Bündchen soma e segue no que respeita à sua vida profissional. Depois de ter desfrutado do Carnaval do Brasil, a modelo surge na capa da edição italiana da revista Vogue.

Naquela que é a sua primeira capa na publicação desde que se divorciou de Tom Brady, o ex-anjo da Victoria's Secret surge com uma caracterização que a deixou praticamente irreconhecível.

Gisele Bündchen aparece na produção de cabelo vermelho e vestido da mesma cor assinado pela marca de luxo Valentino.

