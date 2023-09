Gisele Bündchen tem lutado em "todas as áreas da [sua] vida" após a separação de Tom Brady.

A supermodelo, de 43 anos, e o jogador da NFL, de 46, casaram-se em 2009 e têm dois filhos em comum, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10. No entanto divorciaram-se em 2022, um período bastante difícil na vida da modelo, tal como a própria revelou em entrevista à revista People.

"Tem sido muito difícil para a minha família. Tem sido muito - em todas as áreas da minha vida. Com todas as diferentes reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é o melhor que conseguirmos, dado o que acontece à nossa volta", afirmou a modelo.

Gisele acrescentou que recorreu à meditação como ajuda para lidar com as consequências da separação e explicou que desde que completou 40 anos adotou um estilo de vida mais saudável, que inclui reduzir o consumo de álcool e cafeína.

