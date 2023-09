Gisele Bündchen falou sobre as mudanças que marcaram (positivamente) a sua vida, nomeadamente, quando decidiu deixar de fumar e de beber álcool, apostando numa vida mais saudável e natural.

"Medito todos os dias, faço exercício todos os dias", referiu durante uma campanha de suplementos de Gaia Herbs à qual se associou.

"Sou muito grata por ter este corpo, sou mesmo. Agora aprendi - porque não era assim tão boa nos meus vintes ou na adolescência. Percebi que o meu corpo é o meu templo e quero mesmo desfrutar dele. Para mim, mexer-me é importantíssimo", nota.

"É por isso que acordo às 5h da manhã. É por isso que medito há mais de 20 anos. Quando não o faço, sinto uma enorme diferença", garante.

"Não bebo álcool há mais de dois anos e é impressionante o quão mais limpa me sinto", completa.

A modelo brasileira revela que mudou de estilo de vida por ter sofrido com ansiedade e depressão quando era mais nova.

“Mas foi um processo. Somos criaturas de hábitos. Queremos fazer as mesmas coisas porque é confortável. Então tive que substituir todos aqueles hábitos que estavam a matar-me por hábitos que me trouxessem uma nova vida. Em vez de acordar com dois cigarros e um mocha frappuccino com chantilly, acordava e saía para correr e voltava para fazer uma hora de respiração e yoga. Tudo mudou", completa.

