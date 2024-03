A modelo esteve no 'The Tonight Show com Jimmy Fallon' e proporcionou um divertido momento.

Gisele Bündchen esteve à conversa com Jimmy Fallon no programa do apresentador e ambos proporcionaram um divertido momento. A modelo esteve a partilhar algumas expressões brasileiras - 'fofo', 'tudo joia', 'soltar a franga' e 'manda bala' - e Jimmy Fallon tentou acertar a tradução em inglês. Veja o momento no vídeo da publicação abaixo: Leia Também: Gisele Bündchen não contém as lágrimas ao falar sobre divórcio Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram