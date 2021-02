O 'Diário' da tarde de 'Big Brother - Duplo Impacto' teve esta terça-feira, dia 23, um momento de alguma tensão. E os protagonistas deste momento foram os comentadores Gisela Serrano e Quintino Aires.

Gisela começou por lembrar alguns comentário do psicólogo sobre a sua prestação no programa 'A Quinta'.

"Já fui comentada pelo doutor Quintino, e o doutor até se enganou. Eu era casada e bem casa e o Doutor Quintino dizia que eu estava apaixonada pelo rapaz [Gonçalo Quinaz]. E no entanto era uma amizade que nós tínhamos", afirmou a comentadora, referindo-se à sua relação de amizade com Gonçalo Quinaz.

"Não me enganei, eu não me enganei. Em 30 anos de consultas as coias que eu já ouvi...", respondeu Quintino, provocando gargalhadas em estúdio e uma reação muito séria por parte de Gisela.

"Você engana-se é muitas vezes. E isso eu não lhe admito", atirou, mostrando-se bastante séria. "Pode brincar comigo em tudo, mas isso não. Eu tenho marido e é preciso respeito", atirou ainda.

"O que eu vejo, eu digo", reagiu Quintino.

Gisela Serrano não quis alimentar mais o tema e seguiu com os seus comentários sobre o jogo de 'Big Brother - Duplo Impacto'.

