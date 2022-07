Giovanna Ewbank está em Portugal com o marido, Bruno Gagliasso, e os filhos, e foi filmada a discutir com uma mulher. O vídeo já chegou à imprensa brasileira e a assessoria do casal reagiu.

De acordo com um comunicado, citado pelo G1, uma mulher terá tido um comportamento racista mas não só com os filhos dos atores, como também com "uma família de turistas angolanos que estava no local".

Nas redes sociais, além do vídeo em que Giovanna Ewbank aparece a discutir com a mulher, também há imagens da mesma a ser levada pela polícia, na Costa da Caparica, concelho de Almada, este sábado, 30 de julho.

De recordar que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Zyan (filho mais novo e único biológico), Títi e Bless.

Veja na íntegra o comunicado da assessoria do casal brasileiro:

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, este sábado, dia 30 de julho, onde a família está a passar férias.

Uma mulher branca, que passava à frente do restaurante, insultou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estava no local - cerca de 15 pessoas negras.

A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'. Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente numa esquadra portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime".

