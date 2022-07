Giovanna Ewbank preparava-se para viajar para Portugal esta segunda-feira, 25 de julho, quando foi impedida.

Ainda no Brasil, a atriz publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde conta tudo.

"Estávamos a ir em família viajar para Portugal. Acordamos às 8h da manhã, fomos para o aeroporto. Chegamos a São Paulo e não pudemos embarcar", começou por relatar.

"Eu estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora estamos num hotel à espera da autorização do Bruno, que está em Espanha, para o bebé viajar comigo", acrescentou.

De recordar que Giovanna Ewbank é mãe de Títi, Bless e Zyan, fruto do casamento com Bruno Gagliasso.

Veja na galeria o vídeo onde a atriz brasileira explica o que se passou.

