Gigi Hadid e Zayn Malik desfrutaram do primeiro jantar a dois na noite de quinta-feira, depois do nascimento da filha no passado mês de agosto.

A modelo e o cantor prepararam uma deliciosa refeição naquela que foi a primeira noite oficial a dois desde que foram pais pela primeira vez, como Gigi destacou nas stories da sua página de Instagram.

"Primeiro encontro noturno da mamã e do papá", escreveu a manequim numa das imagens. "Ela está na outra sala, mas sentimos a falta do sorriso dela", acrescentou de seguida.

[Gigi Hadid e Zayn Malik: O primeiro jantar a dois após serem pais]© Instagram_gigihadid

Veja na galeria os vídeos que a modelo publicou na rede social onde mostra a preparação deste jantar especial.

