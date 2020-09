Gigi Hadid e Zayn Malik deram as boas-vindas à primeira filha em comum, como anunciaram recentemente no Instagram. Uma novidade que levou as amigas mais próximas da modelo a 'encher' a sua filha de presentes.

Esta sexta-feira, Gigi publicou nas stories da sua página de Instagram uma nova fotografia da menina junto dos presentes dados por Donatella Versace e Taylor Swift.

A bebé, cujo nome ainda não foi revelado, aparece deitada num lençol colorido com uma camisola branca com o logótipo da Versace estampado. "Da tia Donatella Versace", disse, referindo-se à camisola. Por cima da menina está ainda um cobertor cor-de-rosa que foi dado por Taylor Swift. "Foi a tia, Taylor Swift, que fez isto", revelou Gigi.

Mas a mãe 'babada' não ficou por aqui e agradeceu também alguns dos ramos de flores que lhe foram oferecidos neste momento especial da sua vida. Veja tudo na galeria.

