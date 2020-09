Zayn Malik e Gigi Hadid foram pais de uma menina no passado fim de semana, como acabam de revelar no Instagram, onde partilharam as primeiras imagens da filha.

"A nossa menina está aqui, saudável e linda. Tentar colocar em palavras aquilo que estou a sentir agora seria uma tarefa impossível. O amor que sinto por este pequeno humano vai além da minha compreensão. Estou grato por te conhecer, orgulhoso por te chamar minha e grato pela vida que teremos juntos", escreveu o pai 'babado' na legenda de uma imagem que partilhou na rede social, mostrando apenas a sua mão e a mão da bebé.

Por sua vez, a mãe 'babada' partilhou uma fotografia idêntica da sua mão com a mão da filha e disse: "A nossa menina juntou-se a nós este fim de semana e já mudou o nosso mundo. Tão apaixonada".

