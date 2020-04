Maria João Abreu completou esta terça-feira, dia 14 de abril, 56 anos de vida. A data era especial e, por isso, foi assinalada publicamente pelo seu companheiro, João Soares, com uma emotiva declaração de amor.

"Hoje, a minha João faz anos. Hoje, isolados de todos, nesta forçada e necessária quarentena, celebramos em casa e a dois, o aniversário da João. Será uma celebração que fica aquém (muito aquém) daquilo que ela merece. O único abraço será o meu. O único beijo será o meu. O único toque será o meu. Pela exclusividade, poderia ficar feliz, mas não fico... porque ela merece mais. Muito mais", começou por declarar João.

"A melhor amiga, irmã, tia, filha, mulher, companheira, mãe e avó. Amo-a hoje, um pouquinho mais do que ontem amei, e um pouquinho menos do que amanhã irei amar. Parabéns, amor meu. Hoje, sempre e para sempre. Estarei contigo. Sempre. Teu, João", completou, por fim, deixando emocionados seguidores e amigos próximos do casal, como foi o caso de José Raposo - ex-marido de Maria João.

"Parabéns à João e parabéns ao vosso amor", declarou o ator, que como se sabe mantém uma relação de amizade com a antiga mulher.

