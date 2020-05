Em casa de Geri Halliwell há razões para festejar. A filha mais velha da cantora, Bluebell, completa 14 anos esta quinta-feira, 14 de maio. Uma data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

Geri partilhou algumas imagens da menina na sua página de Instagram e escreveu na legenda das mesmas. "Feliz aniversário, Bluebell! Nós amamos-te, tão orgulhosos". Fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que a jovem é fruto da relação terminada de Geri Halliwell com Sacha Gervasi. A artista é ainda mãe de Montague, de três anos, do casamento com Christian Horner.

